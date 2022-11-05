Украина получит новые системы ПВО до конца года

Кулеба заявил, что Украина до конца года получит от партнеров новые системы ПВО и ПРО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что страна до конца года получит от партнеров новые системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). По его словам, Киев уже договорился о поставках с рядом западных государств, передает РИА Новости.

«У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами», — заявил глава МИД.

Дипломат отметил, что Киев уже достиг определенных договоренностей по передаче вооружений. Он подчеркнул, что поставки систем должны быть осуществлены до конца 2022 года. Какую именно технику Украина должна получить он не уточнил.

Ранее подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал об отсутствии у НАТО желания делать вложения в развитие военной авиации у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для замещения уничтоженной техники.