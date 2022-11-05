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04:36, 5 ноября 2022Россия

В ДНР заявили о нежелании НАТО вкладываться в военную авиацию ВСУ

Депутат парламента ДНР Баевский: НАТО не будет вкладываться в развитие военной авиации ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал об отсутствии у НАТО желания делать вложения в развитие военной авиации у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для замещения уничтоженной техники.

«По авиации там отдельная тема, ее никто на Украине развивать не собирается, потому что авиация у них работать не будет в принципе. Авиацию Запад Украине замещать не планировал и не планирует, потому что это не только дорого, но и долго», — заявил он.

Политик отметил, что у Киева есть остатки техники, позволяющие осуществлять одиночные вылеты. По его словам, в отдельных случаях у Украины есть возможность использовать самолеты для произведения воздушной бомбардировки, однако, скорее всего, это закончится тем, что воздушный аппарат будет сбит российскими военными.

Ранее Баевский объяснил, почему на фоне поддержки ВСУ со стороны западных стран наблюдается отсутствие у Киева роста числа вооружений. Он подчеркнул, что это связано с тем, что украинские военные заменяют используемую ранее советскую технику, которая была уничтожена, а также боеприпасы на те, которые направляют им их партнеры.

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Марина Совина
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