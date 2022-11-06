В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

В Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территории ДНР, подконтрольной Украине, объявили воздушную тревогу. Такие данные представлены на портале с картами тревог Украины.

5 ноября также стало известно, что по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. О сигналах сообщали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. 4 ноября о тревоге заявили и киевские власти. «Просим всех срочно проследовать в укрытия!» — утверждалось в сообщении Киевского городского совета.

Ранее взрыв на складе боеприпасов прогремел в подконтрольном Украине городе Красноармейске (Покровске) в ДНР. «Местные власти заявляют, что взрывы в Покровске — это детонация снарядов», — было сказано в сообщении. Над городом, расположенном в 60 километрах западнее Донецка, также поднялось зарево.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.