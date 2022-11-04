В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Власти сообщили о воздушной тревоге в Киеве и Киевской области

Власти Киева сообщили, что в городе и области объявлена воздушная тревога. Соответствующее заявление появилось в пятницу, 4 ноября, в Telegram-канале Киевского городского совета.

«Просим всех срочно проследовать в укрытия!» — говорится в сообщении.

Ранее в шести регионах Украины объявили воздушную тревогу. Она коснулась Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также города Запорожье.