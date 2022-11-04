В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины и Запорожье

В шести регионах Украины, включая Харьковскую и Сумскую области, объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные карт воздушных тревог страны.

Тревога была объявлена днем в пятницу, 4 ноября. Она коснулась Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также города Запорожье.

Ранее, 3 ноября, тревога была объявлена в трех украинских регионах. Сигнал звучал в Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях страны.

2 ноября стало известно, что воздушную тревогу объявили в Одессе и Одесской области. Советник главы администрации региона Сергей Братчук призвал население перейти в укрытия.