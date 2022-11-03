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08:52, 3 ноября 2022Бывший СССР

В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В трех центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом утром 3 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что сигнал звучит в Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины.

Ранее стало известно, что в Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу. Советник главы администрации региона Сергей Братчук призвал население перейти в укрытия.

Кроме того, в ночь на 2 ноября предупредительные сигналы действовали в пяти украинских регионах. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях республики.

До этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей украинской столицы о возможности остаться без света на две недели. Как отметили в администрации региона, это связано с проведением ремонтных работ.

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Марина Совина
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