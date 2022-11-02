Стало известно о воздушной тревоге в Одессе

В Одессе и Одесской области Украины объявили воздушную тревогу

В Одессе и Одесской области Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил советник главы администрации региона Сергей Братчук, передает РИА Новости.

«Тревога! Все в укрытия», — заявил он.

Ранее предупредительные сигналы действовали в пяти украинских регионах. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Николаевской областях республики. Кроме того, утром 1 ноября сигналы звучали по всей Украине. Киевские власти попросили население проследовать в укрытия. Воздушная тревога начала распространяться в 10:11 по московскому времени.