В пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины была объявлена воздушная тревоа

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что тревогу объявили в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях страны.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала коллегу из Китая Ван И принимать совместные решения, способствующие прекращению конфликта на Украине. Она подчеркнула, что двусторонние встречи Парижа и Пекина станут более частыми.

Также представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что украинское правительство приостановило рассмотрение заявлений россиян для оформления иммиграции и вида на жительство. По словам политика, документы не будут рассматривать «в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены».