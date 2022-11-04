Взрыв на складе боеприпасов прогремел в подконтрольном Украине городе в ДНР

«Страна.ua»: в подконтрольном Украине Красноармейске прогремел взрыв на складе боеприпасов

Взрыв на складе боеприпасов прогремел в подконтрольном Украине городе Красноармейске (Покровске) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом завило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

«Местные власти заявляют, что взрывы в Покровске — это детонация снарядов. Жителей просят не покидать укрытий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над городом, расположенном в 60 километрах западнее Донецка, поднялось зарево.

Ранее в Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что после этого были слышны звуки работы российской системы противовоздушной обороны.

