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23:44, 4 ноября 2022Бывший СССР

Взрыв на складе боеприпасов прогремел в подконтрольном Украине городе в ДНР

«Страна.ua»: в подконтрольном Украине Красноармейске прогремел взрыв на складе боеприпасов
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Взрыв на складе боеприпасов прогремел в подконтрольном Украине городе Красноармейске (Покровске) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом завило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

«Местные власти заявляют, что взрывы в Покровске — это детонация снарядов. Жителей просят не покидать укрытий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что над городом, расположенном в 60 километрах западнее Донецка, поднялось зарево.

Ранее в Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что после этого были слышны звуки работы российской системы противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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