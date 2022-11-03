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15:09, 3 ноября 2022Россия

В Херсоне произошел мощный взрыв

Военный корреспондент Коц сообщил о сильном взрыве в Херсоне и работе ПВО в городе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Мощный взрыв в Херсоне», — написал он, добавив, что затем были слышны звуки работы российской системы противовоздушной обороны.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский спрогнозировал, что генерала армии, командующего Объединенной группировкой войск Вооруженных сил (ВС) России на Украине Сергея Суровикина в ближайшее время будут ждать серьезные испытания на херсонском направлении.

Неизвестное будущее
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Василий Мека
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