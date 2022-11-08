В США продадут бывший дом Уитни Хьюстон

В штате Джорджия выставили на продажу бывший дом американской певицы Уитни Хьюстон

В США выставили на продажу бывший дом американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон и ее супруга, певца Бобби Брауна. За объект попросили более миллиона долларов, сообщает New York Post.

Особняк находится в городе Алфарета штата Джорджия. Покупателю придется заплатить за него 1,9 миллиона долларов (более 116,6 миллиона рублей). Дом построили в 2001 году. Хьюстон купила его в 2003-м за 1,38 миллиона долларов, а пять лет спустя продала за 1,2 миллиона.

Особняк занимает 745 квадратных метров. Внутри есть пять спален, библиотека, бильярдная и терраса с обеденной зоной. На территории оборудованы бассейн и место для отдыха. Интерьер выполнен в светлых тонах с применением натурального камня и дерева.

В апреле 2022 года другой бывший дом Уитни Хьюстон выставили на продажу в Нью-Джерси. Певица купила жилье в 1993 году за 537 тысяч долларов и владела им до 2010 года. Новые владельцы попросили за дом 1,6 миллиона долларов (на тот момент почти 128 миллионов рублей).