Часть города в ДНР обесточило из-за обстрела

Военкор Поддубный сообщил о сильном пожаре на подстанции в Ясиноватой

Часть города Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) обесточена. Об этом в Telegram сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По данным военкора, проблемы с обеспечением начались после обстрела. Также на одной из подстанций в городе начался сильный пожар.

6 ноября стало известно об обстреле нескольких городов ДНР, включая Донецк. По Ясиноватой и Макеевке были выпущены снаряды калибра 152 и 155 миллиметров. Поддубный сообщал, что при обстреле в Ясиноватой никто не пострадал, однако разрушения получили 10 многоквартирных домов, дома частного сектора и станция скорой помощи.

В конце октября Ясиноватую обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град». «Населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"», — указали в публикации представительства Донецкой народной республики.

