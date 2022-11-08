Трамп обозвал Пелоси животным

The Hill: Трамп назвал Пелоси животным за то, что она голосовала за его импичмент

Экс-президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси животным, передает The Hill.

«Конечно, я считаю ее животным, если вы хотите знать правду. Некоторые скажут: "О, какие ужасные вещи он сказал о Нэнси". Она дважды голосовала за мой импичмент просто так», — заявил политик.

Кроме того, он раскритиковал Пелоси за беспорядки в стране, которые были вызваны ее действиями. Политик также высказался против иммиграционной политики демократов и преступления, совершенного членом банды MS-13.

В 2021 году Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту. Тогда его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за того, что его сторонники захватили Капитолий.

В 2019 году Демократическая партия инициировала процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан. В частности, его обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Тогда появилась информация, что якобы Трамп требовал открыть на Украине расследование деятельности Хантера Байдена, сына соперника Трампа на выборах Джо Байдена.