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09:05, 9 ноября 2022Мир

В США рассказали о попытках обменяться заключенными с Россией на новых условиях

Белый дом: США предлагают России альтернативу в вопросе обмена заключенными

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться улучшения условий содержания баскетболистки Бриттни Грайнер в российской тюрьме. Белый дом также предлагает Кремлю альтернативные пути в вопросе обмена заключенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя администрации Карин Жан-Пьер.

«Правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение», — рассказала она.

Грайнер осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков. Вашингтон также занимается вопросом обмена Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Москва также хочет обменять ряд заключенных в США граждан.

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Николай КондратьевВиктория Кондратьева
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