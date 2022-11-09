В США рассказали о попытках обменяться заключенными с Россией на новых условиях

Белый дом: США предлагают России альтернативу в вопросе обмена заключенными

Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться улучшения условий содержания баскетболистки Бриттни Грайнер в российской тюрьме. Белый дом также предлагает Кремлю альтернативные пути в вопросе обмена заключенными, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя администрации Карин Жан-Пьер.

«Правительство США сделало существенное предложение российской стороне о разрешении нынешних неприемлемых и неправомерных задержаний американских граждан. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с российской стороны, правительство США продолжало развивать это предложение», — рассказала она.

Грайнер осуждена в России за контрабанду и хранение наркотиков. Вашингтон также занимается вопросом обмена Пола Уилана, осужденного за шпионаж. Москва также хочет обменять ряд заключенных в США граждан.