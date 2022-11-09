Две собаки загрызли двухлетнего мальчика на заднем дворе отеля

В отеле Каура в Австралии ротвейлер и пастушья собака загрызли двухлетнего мальчика

В Австралии двухлетний мальчик умер в результате нападения двух собак на заднем дворе отеля. Об этом пишет Mirror.

Семья австралийцев — Кеша Поллард (Kesha Pollard), ее двухлетний сын Джейдон (Jyedon) и две дочери остановились в придорожном отеле в Кауре, штат Новый Южный Уэльс. По словам родственника постояльцев, дети часто играли с местными собаками, однако по неизвестной причине утром во вторник, 8 ноября, двое псов набросились на мальчика и загрызли его насмерть.

Джейдона с серьезными травмами шеи, лица и кистей доставили в больницу Каура, а позже вертолетом в Западную больницу в Сиднее, где он скончался. Отмечалось, что ротвейлер и пастушья собака принадлежали персоналу мотеля Country Gardens Motor Inn, в настоящее время животных изъяли местные власти.

По некоторым данным, трагедия произошла на глазах матери и двух сестер, другие источники утверждают, что свидетелей не было, так как нападение собак случилось на заднем дворе отеля.

Ранее в ноябре в Камеруне на лодку с туристами, которые сплавлялись по реке Логон, напал бегемот. Тела пятерых человек были найдены в ходе поисково-спасательной операции, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.