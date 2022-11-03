Бегемот напал на сплавлявшихся по реке туристов

Xinhua: 5 туристов погибли, 2 пострадали от нападения бегемота на лодку в Камеруне

Бегемот напал на лодку с туристами, которые сплавлялись по реке Логон в Крайнесеверном регионе Камеруна. В результате пять человек погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти и представителей Общества сохранения диких животных Камеруна.

По их данным, животное опрокинуло каноэ, на которых передвигались туристы. Тела пятерых человек были найдены в ходе поисково-спасательной операции. Еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

В то же время издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей сообщает, что никто из туристов в результате нападения не выжил.

Представители Общества сохранения диких животных Камеруна отметили, что бегемоты в этой стране часто нападают на людей. Особенно агрессивными они становятся в сезон дождей.

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