Бегемот напал на сплавлявшихся по реке туристов
Бегемот напал на лодку с туристами, которые сплавлялись по реке Логон в Крайнесеверном регионе Камеруна. В результате пять человек погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти и представителей Общества сохранения диких животных Камеруна.
По их данным, животное опрокинуло каноэ, на которых передвигались туристы. Тела пятерых человек были найдены в ходе поисково-спасательной операции. Еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.
В то же время издание Actu Cameroun со ссылкой на местных жителей сообщает, что никто из туристов в результате нападения не выжил.
Представители Общества сохранения диких животных Камеруна отметили, что бегемоты в этой стране часто нападают на людей. Особенно агрессивными они становятся в сезон дождей.
Ранее крокодил напал на 17-летнюю девушку и растерзал ее на глазах у сестры в индийском штате Одиша. Девушка стала жертвой хищника, когда пасла коз возле ручья.