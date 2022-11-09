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19:05, 9 ноября 2022Путешествия

Росавиация проверит состояние около 600 иностранных самолетов до конца года

Росавиация проинспектирует 599 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Росавиация проинспектирует в ближайшее время техническое состояние почти 600 иностранных воздушных судов в парках российских авиакомпаний с выдачей сертификатов летной годности. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Работу по проверке состояния 599 самолетов Boeing и Airbus планируется завершить до конца декабря 2022 года. «Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства и подготовке соответствующей документации, — говорится в сообщении ведомства. — Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает».

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Отмечается, что российские авиаперевочзики активно вовлечены в данную работу, поскольку до введения западных санкций в отношении России отечественные специалисты осуществляли инспекционные проверки лайнеров и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику.

В Росавиации подчеркнули, что суждения о неспособности авиаведомств России обеспечить надлежащий надзор за летной годностью самолетов, произведенных за рубежом, высказываются лицами, заинтересованными в возврате к имеющейся ранее системе зависимости отечественного воздушного флота от иностранных авиационных администраций.

Ранее в ноябре сообщалось, что отечественные авиакомпании и аэропорты в Центральном и Южном федеральных округах в связи с введением режима повышенной готовности на данных территориях начнут ежедневно отчитываться о безопасности. Нововведение Росавиации будет действовать «до отмены поручения».

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Валентина Процкова
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