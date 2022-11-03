Российские авиакомпании и аэропорты начнут ежедневно отчитываться о безопасности

«Ъ»: Росавиация обязала авиаперевозчиков и аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности

Российские компании-перевозчики и аэропорты в Центральном и Южном федеральных округах начнут ежедневно отчитываться о безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли.

В связи с введением режима повышенной готовности на данных территориях Росавиация обязала руководителям подразделений каждое утро к 6:00 предоставлять отчет «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта». Уточняется, что нововведение вступило в силу с 25 октября и будет действовать «до отмены поручения».

По информации источников издания, в ряде отечественных аэропортов уже начали проводиться учения по отработке сценариев пожаров и терактов, а авиаперевозчики докладывают о поступивших звонках о минировании. Кроме этого, сотрудники воздушных гаваней и авиакомпаний проверяют навыки оказания первой помощи.

Ранее в ноябре стало известно, что все российские авиаперевозчики полностью перешли на отечественные системы бронирования. Отмечается, что данный шаг позволит не только обеспечить информационную безопасность и защиту персональных данных пассажиров и экипажей, но и сделает пассажирские перевозки независимыми от иностранных систем, возможных сбоев и отключений.

