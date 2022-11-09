Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:59, 9 ноября 2022Мир

Более половины американских избирателей раскритиковали работу Байдена

CNN: около 54 процентов американских избирателей недовольны работой Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Около 54 процентов американских избирателей раскритиковали работу президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные своего экзитпола.

Телеканал провел опрос на избирательных участках в ходе промежуточных выборов в Конгресс США. Отмечается, что 46 процентов респондентов заявили о негативном влиянии политики действующего американского лидера на страну. Кроме того, 39 процентов опрошенных поделились, что их не устраивает то, как обстоят дела в Штатах. Еще 34 процента американцев рассказали, что испытывают злость относительно происходящего внутри страны. Только 20 процентов избирателей выразили удовлетворенность качеством работы администрации Байдена.

По результатам исследования, работу действующего президента Соединенных Штатов после двух лет правления одобрили 45 процентов участников опроса, в то время как 54 процента остались ею недовольны. Также, 16 процентов респондентов посчитали, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь государства.

Ранее президент США сообщил об оптимистичном настрое перед промежуточными выборами в Конгресс страны. Байден заявил, что верит в победу демократов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Умер финансист Елизаветы II из клана Ротшильдов
Пригожин назвал представителя Госдепа «редким циником»
Пентагон прокомментировал развитие отношений Китая и России
Стало известно о дефиците мест в подмосковных отелях на новогодние праздники
Более половины американских избирателей раскритиковали работу Байдена
Синоптик дал прогноз на зиму в Центральной России
Великобритания решила согреть украинских военных
Путин потребовал завершить работу над новым пособием для семей с детьми
Ряд иностранных косметических брендов вернется на российский рынок
Пушков предупредил Евросоюз о новых «невозможностях»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.