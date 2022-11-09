Более половины американских избирателей раскритиковали работу Байдена

CNN: около 54 процентов американских избирателей недовольны работой Байдена

Около 54 процентов американских избирателей раскритиковали работу президента США Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные своего экзитпола.

Телеканал провел опрос на избирательных участках в ходе промежуточных выборов в Конгресс США. Отмечается, что 46 процентов респондентов заявили о негативном влиянии политики действующего американского лидера на страну. Кроме того, 39 процентов опрошенных поделились, что их не устраивает то, как обстоят дела в Штатах. Еще 34 процента американцев рассказали, что испытывают злость относительно происходящего внутри страны. Только 20 процентов избирателей выразили удовлетворенность качеством работы администрации Байдена.

По результатам исследования, работу действующего президента Соединенных Штатов после двух лет правления одобрили 45 процентов участников опроса, в то время как 54 процента остались ею недовольны. Также, 16 процентов респондентов посчитали, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь государства.

Ранее президент США сообщил об оптимистичном настрое перед промежуточными выборами в Конгресс страны. Байден заявил, что верит в победу демократов.