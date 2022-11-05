Байден рассказал о настрое перед выборами в Конгресс

Президент США Байден заявил об оптимистичном настрое перед выборами в Конгресс 8 ноября

Президент США Джо Байден рассказал, каким настроем он обладает перед промежуточными выборами в Конгресс страны, которые состоятся 8 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

Байден заявил об оптимистичном настрое перед выборами и подчеркнул, что верит в победу демократов. Он добавил, что у него есть «хорошие чувства» по отношению к шансам его однопартийцев получить большинство мест в сенате и палате представителей.

«Не думаю, что мы не выиграем», — заключил американский лидер.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена достиг рекордно низких показателей. Этот фактор угрожает победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.