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03:13, 5 ноября 2022Мир

Байден рассказал о настрое перед выборами в Конгресс

Президент США Байден заявил об оптимистичном настрое перед выборами в Конгресс 8 ноября
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Mike Blake / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, каким настроем он обладает перед промежуточными выборами в Конгресс страны, которые состоятся 8 ноября. Его слова приводит РИА Новости.

Байден заявил об оптимистичном настрое перед выборами и подчеркнул, что верит в победу демократов. Он добавил, что у него есть «хорошие чувства» по отношению к шансам его однопартийцев получить большинство мест в сенате и палате представителей.

«Не думаю, что мы не выиграем», — заключил американский лидер.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена достиг рекордно низких показателей. Этот фактор угрожает победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

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Марина Совина
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