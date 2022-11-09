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15:14, 9 ноября 2022Россия

Кадыров объявил спецоперацию в Донбассе священной битвой

Глава Чечни Кадыров назвал спецоперацию в Донбассе священной битвой против сатанистов

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию в Донбассе священной битвой против сатанистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в Донбассе идет борьба двух противоположных сторон — подпитываемого НАТО фашизма и людей, для которых подобное неприемлемо. Кадыров также сообщил, что находящийся на передовых богослов Магомед Хийтанаев встретился с военнослужащими батальона «Восток-Ахмат».

«Он рассказал им о награде, уготованной всемогущим творцом для тех, кто жертвует собой в священной битве против сатанистов. Магомед подчеркнул, что каждый, кто сейчас находится на поле боя, кто посвятил себя борьбе с врагами Аллаха, выполняет благородную миссию, возложенную самим творцом», — объявил он. По мнению главы Чечни, «борьба с прислужниками иблиса» имеет для мусульман огромное значение, потому на кону «не что иное, как религия».

В октябре Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине является джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

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Варвара Кошечкина
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