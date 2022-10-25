Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Глава Чечни Кадыров назвал спецоперацию России на Украине джихадом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

По мнению главы республики, в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». Так он назвал, к примеру, защиту прав атеистов при оскорблении чувств верующих, или лишение традиционных семей детей и передачу их однополым парам.

«И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощеннее тема "ниже пояса", тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм», — сказал Кадыров, добавив, что с подобным лучше бороться в зародыше.

Также он заявил, что любит Россию, народ и традиции, отметив, что не понимает тех людей, которые выражают любовь к своей стране только на словах.

«Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что ждите хорошие новости. Они будут», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился к кавказцам и призвал их встать в очереди в военкоматах. По его мнению, то, что происходит на Украине, — это война сатанизма с христианами и мусульманами.