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20:26, 25 октября 2022Россия

Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом

Глава Чечни Кадыров назвал спецоперацию России на Украине джихадом

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал специальную военную операцию России на Украине (СВО) джихадом. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

По мнению главы республики, в Европе сейчас «открыто действует сатанизм» и «сатанинская демократия». Так он назвал, к примеру, защиту прав атеистов при оскорблении чувств верующих, или лишение традиционных семей детей и передачу их однополым парам.

«И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощеннее тема "ниже пояса", тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм», — сказал Кадыров, добавив, что с подобным лучше бороться в зародыше.

Также он заявил, что любит Россию, народ и традиции, отметив, что не понимает тех людей, которые выражают любовь к своей стране только на словах.

«Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что ждите хорошие новости. Они будут», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров обратился к кавказцам и призвал их встать в очереди в военкоматах. По его мнению, то, что происходит на Украине, — это война сатанизма с христианами и мусульманами.

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Никита Абрамов
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