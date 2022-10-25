Глава Чечни Кадыров призвал кавказцев встать в очереди в военкоматах

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к кавказцам и призвал их встать в очереди в военкоматах. Аудиосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Я призываю всех мужчин и женщин, особенно чеченцев и кавказцев. Почему нет очередей? Кавказцы, я вас вообще не понимаю. Вы должны были быть первыми, потому что это нас касается в первую очередь», — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, то, что происходит на Украине — это война сатанизма с христианами и мусульманами. Он считает, что уроженцев Северного Кавказа долго быть больше в военкоматах, полках и батальонах. «Мне просто стыдно за вас. Чеченцы столько воюют, но нас все равно мало. Нас почти миллион и шестьсот тысяч, из них хотя бы 300-400 тысяч, не знаю, сколько выйдет мужское население, которое можно отправить на войну. Возраст не имеет значение. Вы должны быть в очередях военкоматах, чтобы защитить свои семьи», — заявил Кадыров.

Руководитель региона также призвал кавказцев проявить религиозность на деле, либо сбрить бороду.

В том же сообщении глава Чечни назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых регионов, вошедших в состав России. Он обратил внимание, что «уже война идет на нашей территории». Кадыров подчеркнул, что «очень недоволен» сложившейся ситуацией.