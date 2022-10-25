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02:22, 25 октября 2022Россия

Кадыров раскритиковал реакцию на обстрелы новых регионов России

Глава Чечни Кадыров назвал слабой реакцию на украинские обстрелы новых регионов России

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабыми ответы на украинские обстрелы новых регионов, вошедших в состав России. Свое мнение он выразил в Telegram, опубликовав аудиосообщение.

Он обратил внимание, что «уже война идет на нашей территории». Кадыров подчеркнул, что «очень недоволен» сложившейся ситуацией. Он напомнил, что в приграничных районах ввели военное положение, однако Украина продолжает обстреливать российские города. «Мы отвечаем слабо. <...> Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — заявил он.

По его словам, Россию «стараются всячески уничтожить». Глава Чечни отметил, что таких «нужно расстреливать». «Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск», — пообещал Кадыров.

Ранее Кадыров раскритиковал вывод российских войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Он призвал к использованию маломощного ядерного оружия, а также к введению частичного военного положения в ряде регионов страны.

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Марина Совина
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