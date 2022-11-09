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19:37, 9 ноября 2022Мир

Еще один британский наемник погиб на Украине

Sky News: наемник Саймон Лингард стал третьим британцем, погибшим на Украине

Фото: LIBKOS / AP

Еще один британский наемник погиб в ходе спецоперации на Украине, сражаясь на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как рассказала семья британца Саймона Лингарда, он погиб 7 ноября. Семья запустила кампанию по сбору средств на организацию его похорон.

Лингард стал третьим гражданином Великобритании, погибшим в ходе украинского конфликта. В конце апреля погиб 36-летний Скотт Сибли.
В июне — 24-летний Джордан Гэтли, который ушел из британской армии в марте.

Ранее сообщалось, что под Артемовском в Донецкой народной республике погиб 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд. Фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину в качестве добровольца. Он был убит во время выполнения боевого задания.

4 ноября стало известно о гибели на Украине 23-летнего наемника из США Скайлера Джеймса Греггса. Источник, связанный с украинской армией, заявил, что наемник попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины еще в конце октября.

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Алина Гончарова
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