CBC News: под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник Хильдебранд

Под городом Артемовск (Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) погиб 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд. Об этом со ссылкой на членов его семьи сообщает CBC News.

Как стало известно изданию, фермер из провинции Саскачеван, дважды побывавший в Афганистане, отправился воевать на Украину в качестве добровольца. Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит во время выполнения боевого задания.

По словам родственников, девять из 12 членов его группы были ликвидированы. О произошедшем семья узнала от выживших солдат.

Возлюбленная Хильдебранда Карисса рассказала, что утром ей позвонил кто-то из его группы и сообщил: «Он был убит, вытаскивая других парней, которые были ранены».

Как заяаил брат погибшего, наемник был одним из дюжины — украинских, южноамериканских и других военных, — которые отправились на задание к Артемовску.

Пресс-секретарь Министерства по международным делам Канады Мэрилин Гевремон заявила, что правительство «знает о смерти гражданина» страны и поддерживает связь с его семьей. Сообщить подробности она отказалась, обосновав это положениями о конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23-летний наемник из США Скайлер Джеймс Греггс (Skyler James Greggs). Точных данных о месте и времени смерти Греггса у журналистов нет, однако собеседник издания, связанный с украинской армией, заявил, что наемник попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины еще в конце октября.