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17:29, 4 ноября 2022Бывший СССР

На Украине погиб 23-летний наемник из США

На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ 23-летний наемник из США

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Украине погиб воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23-летний наемник из США Скайлер Джеймс Греггс (Skyler James Greggs). Об этом со ссылкой на отца американца сообщает The Daily Beast.

Точных данных о месте и времени смерти Греггса у журналистов нет, однако собеседник издания, связанный с украинской армией, заявил, что наемник попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины еще в конце октября. Вместе с ним были ранены еще несколько иностранцев, воюющих на стороне официального Киева.

Журналисты The Daily Beast, беседовавшие с Греггсом летом 2022 года, уточняют, что он отправился на Украину в апреле. Два месяца спустя он был ранен в боях под Харьковом, подорвавшись на мине. Тогда из тела наемника извлекли 14 осколков, однако он был полон решимости вернуться на поле боя: «Работа еще не закончена. Я не закончил то, ради чего пришел», — сказал он тогда в интервью The Daily Beast.

Тем временем в Минобороны сообщили об ударе по штабу иностранных наемников в Николаеве. При этом число уничтоженных в результате атаки военных ведомство не раскрывает.

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Олег Давыдов
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