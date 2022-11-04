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14:04, 4 ноября 2022Россия

В Минобороны сообщили об ударе по штабу иностранных наемников в Николаеве

В Минобороны заявили об уничтожении штаба иностранных наемников в Николаеве

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Российские военные уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, по объекту был нанесен ракетный удар. При этом число уничтоженных в результате атаки военных в российском Минобороны не раскрыли.

Ранее в ноябре «Русская весна» сообщала, что на южно-донецком направлении практически не осталось военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), вместо них воюют иностранные наемники. Отмечалось, что информация была получена из радиоперехватов, которыми занимаются российские связисты.

До этого, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за предшествующие две недели в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено более 190 иностранных наемников.

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Варвара Кошечкина
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