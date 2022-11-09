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19:21, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Премьер-министр Канады появится в реалити-шоу о трансвеститах

Премьер Канады Трюдо примет участие в съемках нового сезона реалити-шоу о трансвеститах

Фото: Graham Hughes / Globallookpress.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в съемках нового сезона реалити-шоу о трансвеститах «Королевские гонки Канады» (Canada’s Drag Race). Об этом сообщается на странице передачи в социальной сети Twitter.

«Мы творим историю! Для нас большая честь приветствовать премьер-министра Канады Джастина Трюдо», — говорится в сообщении. Там добавили, что Трюдо стал первым мировым лидером, появившимся во франшизе шоу.

Как уточняет People, Трюдо стал специальным гостем в шоу. Он посетил съемочную площадку, пообщался с участниками передачи и «поделился словами мудрости».

«Королевские гонки Канады» — канадское реалити-шоу о дрэг-квин. Является адаптацией американского шоу «Королевские гонки Ру Пола». В шоу трансвеститы соревнуются за денежный приз в размере 100 тысяч долларов, годовое проживание в отеле Hilton и звание «Первой канадской драг-суперзвезды». Первый сезон вышел в эфир на канадском телевидении в 2020 году.

В 2021 году в центре Москвы группа людей напала на блогера Матвея Ширяева, одетого в стиле дрэг-квин. Сообщалось, что инцидент произошел во время съемок ролика для TikTok, блогер был одет в женское платье.

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Денис Савосин
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