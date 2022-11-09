Британцы подняли на смех Шона Пенна за переданный Зеленскому «Оскар»

Читатели The Daily Mail в Twitter посмеялись над передавшим Зеленскому «Оскар» Пенном

Читатели британского издания The Daily Mail подняли на смех актера Шона Пенна за переданный президенту Украины Владимиру Зеленскому «Оскар». Свои комментарии они оставили под постом с соответствующей новостью в Twitter.

@AlfieVille обвинил Пенна в том, что он использует ситуацию на Украине как пиар-ход. «Какой-то пустой нарциссический жест, вам не кажется?» — поддержала @qwiksylvr2012. «Почему Шон Пенн считает, что его «Оскар» так важен?» — также поинтересовалась @FrozenSicleGirl.

По мнению @CC27692965, место, где находится украинский президент, должно быть самым безопасным, так как «он принимает больше известных людей, чем королева». «У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», — поиронизировал @domination_32. Похожую точку зрения высказал @s38072914, отметив что Зеленский заслужил «Оскар», так как является «отличным актером». А @FrogstarWorld пошутил, что статуэтка «к выходным будет на Ebay».

Шон Пенн приехал в Киев 9 ноября. Там он встретился с Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам украинского президента, она будет находиться на Украине до окончания специальной военной операции (СВО).