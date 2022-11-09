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05:04, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Британцы подняли на смех Шона Пенна за переданный Зеленскому «Оскар»

Читатели The Daily Mail в Twitter посмеялись над передавшим Зеленскому «Оскар» Пенном
Владимир Зеленский и Шон Пенн

Владимир Зеленский и Шон Пенн. Фото:

Читатели британского издания The Daily Mail подняли на смех актера Шона Пенна за переданный президенту Украины Владимиру Зеленскому «Оскар». Свои комментарии они оставили под постом с соответствующей новостью в Twitter.

@AlfieVille обвинил Пенна в том, что он использует ситуацию на Украине как пиар-ход. «Какой-то пустой нарциссический жест, вам не кажется?» — поддержала @qwiksylvr2012. «Почему Шон Пенн считает, что его «Оскар» так важен?» — также поинтересовалась @FrozenSicleGirl.

По мнению @CC27692965, место, где находится украинский президент, должно быть самым безопасным, так как «он принимает больше известных людей, чем королева». «У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», — поиронизировал @domination_32. Похожую точку зрения высказал @s38072914, отметив что Зеленский заслужил «Оскар», так как является «отличным актером». А @FrogstarWorld пошутил, что статуэтка «к выходным будет на Ebay».

Шон Пенн приехал в Киев 9 ноября. Там он встретился с Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам украинского президента, она будет находиться на Украине до окончания специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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