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00:37, 9 ноября 2022Бывший СССР

Шон Пенн приехал на Украину и получил орден от Зеленского

Голливудский актер Шон Пенн встретился с президентом Украины и передал ему свой «Оскар»

Фото: MediaPunch / Legion Media

Американский актер Шон Пенн в очередной раз приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Пенн передал Зеленскому свою статуэтку премии «Оскар». По словам Зеленского, она будет находиться на Украине до окончания специальной военной операции (СВО). В свою очередь, президент вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку.

Помимо этого, имя Шона Пенна увековечили на «Алее смелости» в Киеве, где ранее открыли табличку с именем бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Это уже вторая встреча Зеленского и Пенна с февраля 2022 года. Ранее украинский лидер рассказывал, что актер снимает снимает документальный фильм о происходящем на территории Украины. «С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и собственными глазами видел, что такое российская агрессия. Скоро всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир», — отмечал президент.

Пенн дважды получал премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»: в 2004 году («Таинственная река») и в 2009-м («Харви Милк»).

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Екатерина Подвигина
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