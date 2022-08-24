Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Джонсон получил высшую награду Украины для иностранцев

Премьер Великобритании Джонсон получил высшую награду Украины для иностранцев
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Объявивший в июле об уходе в отставку премьер Великобритании Великобритании Борис Джонсон получил орден Свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Указ о его награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Это высшая государственная награда Украины, которую могут вручить иностранному гражданину. Кроме того, табличку с именем Джонсона установили на Аллее Смелости рядом с зданием Верховной Рады.

Джонсон прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины. В ходе своей поездки он заявил о наличии у Великобритании желания и дальше поддерживать Украину, а также призвал власти страны отказаться от предложенных Россией мирных условий для дальнейших переговоров и похвалил украинцев за «неукротимое сопротивление российскому вторжению».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Подросток завершил кругосветку на самолете и побил два мировых рекорда
Раскрыты тревожные последствия пандемии
Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге
Названы самые дешевые авианаправления в сентябре из Москвы
Новое фото Анастасии Решетовой в платье с глубоким декольте вызвало споры в сети
Позицию Турции по принадлежности Крыма объяснили
Парковщик разбил Ferrari за 212 миллионов рублей на глазах у владельца
Небензя показал мины «Лепесток» на заседании Совбеза ООН
Троих телеведущих обвинили в потворстве домогательствам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.