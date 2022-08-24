Премьер Великобритании Джонсон получил высшую награду Украины для иностранцев

Объявивший в июле об уходе в отставку премьер Великобритании Великобритании Борис Джонсон получил орден Свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Указ о его награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Это высшая государственная награда Украины, которую могут вручить иностранному гражданину. Кроме того, табличку с именем Джонсона установили на Аллее Смелости рядом с зданием Верховной Рады.

Джонсон прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины. В ходе своей поездки он заявил о наличии у Великобритании желания и дальше поддерживать Украину, а также призвал власти страны отказаться от предложенных Россией мирных условий для дальнейших переговоров и похвалил украинцев за «неукротимое сопротивление российскому вторжению».