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Джонсон призвал Киев отказаться от мирных условий России

Премьер Британии Джонсон призвал Украину не соглашаться на условия России на переговорах

Фото: Matt Dunham / AP

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Украину отказаться от предложенных Россией мирных условий для дальнейших переговоров между Москвой и Киевом и похвалил украинцев за «неукротимое сопротивление российскому вторжению». Его слова приводит агентство Reuters .

«Сейчас не время соглашаться на [предложенный Россией] ненадежный и безосновательный план переговоров», — заявил политик, комментируя попытки наладить переговорный процесс. Он заверил, что Лондон и другие западные союзники будут продолжать поддерживать «Украину и украинский народ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» заявил, что именно Москва виновата в отсутствии диалога с Киевом. «Россия вообще не думает о [равноправном] диалоге и никогда о нем не задумывалась», — сказал украинский политик.

18 августа стало известно, что Россия изменила позицию по встрече российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров. «Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники турецких СМИ.

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Дмитрий Сотак
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