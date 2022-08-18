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Россия изменила условия для встречи Путина и Зеленского

CNN Türk: Россия изменила позицию по встрече президента Путина с Зеленским

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия изменила позицию по встрече российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским и смягчила условия для организации очных переговоров. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на источники в правительстве Турции.

Ранее обязательным условием Москвы было наличие составленной дорожной карты для мирных переговоров, но теперь Кремль допустил обсуждение этой карты на очной встрече лидеров государств. «Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники.

Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита на Украину предложит свою помощь в организации очных переговоров Путина и Зеленского. Отмечается, что Зеленский якобы уже четыре раза предлагал Путину провести двусторонний саммит.

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Дмитрий Сотак
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