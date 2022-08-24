В Великобритании захотели продолжить поддерживать Украину

Подавший в отставку премьер Британии Джонсон заявил, что Лондон должен поддерживать Киев

Объявивший в июле об уходе в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Лондону важно продолжать поддерживать Киев. Его слова приводит Reuters.

Комментируя свою позицию, политик заявил, что в то время как в Британии вынуждены оплачивать внушительные счета, жители Украины «платят кровью».

Ранее сообщалось, что Джонсон прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины.

22 июля Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ, в том числе с помощью союзников. Джонсон сообщил, что Великобритания работает над расширением программы подготовки украинских военных, в том числе за счет привлечения международных союзников.