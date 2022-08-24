Джонсон прибыл с визитом в Киев

Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с визитом ко Дню независимости Украины. Об этом пишет РИА Новости.

22 июля Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон расширит программу подготовки ВСУ, в том числе с помощью союзников. Джонсон сообщил, что Великобритания работает над расширением программы подготовки украинских военных, в том числе за счет привлечения международных союзников.

Ранее стало известно, что инструкторы Военно-морских сил (ВМС) Великобритании начали подготовку украинских военных моряков на базе в Шотландии. Военных ВСУ обучат, помимо прочего, строевой подготовке, ремонтным работам и обращению с судовой техникой.