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23:11, 9 ноября 2022Мир

Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой

Экс-президент США Трамп назвал победу губернатора Десантиса во Флориде своей заслугой
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал победу республиканца Рона Десантиса, ставшего губернатором Флориды, своей заслугой. Об этом сообщает NewsNation.

«Он не собирался даже участвовать в гонке (...) И как только я поддержал его, через несколько мгновений гонка закончилась», — сказал Трамп.

Однако республиканец отметил, что Десантис, которого сейчас считают главным соперником Трампа в выдвижении кандидатуры Республиканской партии на пост президента, мог бы быть более любезным.

«Я выдвинул его кандидатуру. Он не понял. В ту минуту, когда я одобрил ее (кандидатуру — прим. Ленты.ру), он наконец понял», — подчеркнул бывший президент.

8 ноября Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на избирательном участке в Палм-Бич, штат Флорида. По сведениям телеканала CBS News, на выборах политик поддержал действующего губернатора, республиканца Рона Десантиса.

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Юлия Мискевич
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