Трамп проголосовал на участке во Флориде

CBS News: экс-президент США Трамп с супругой приняли участие в голосовании во Флориде

Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания проголосовали на избирательном участке в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Бывший американский лидер подчеркнул важность промежуточных выборов, добавив, что принимать в них участие является для него честью. Он также призвал избирателей присоединиться к голосованию. «Неважно за кого, важно прийти и проголосовать», — отметил Трамп. По сведениям телеканала, на выборах политик поддержал действующего губернатора республиканца Рона Десантиса. По его словам, вторник станет радостным днем для многих американцев.

Ранее Трамп анонсировал «важное заявление», которое он намерен сделать в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) 15 ноября. Он заявил, что данное голосование способно стать «спасительным для страны».

7 ноября телеканал CNN сообщил, что бывший американский президент может объявить об участии в выборах главы государства. Уточнялось, что официального объявления пока не поступало.