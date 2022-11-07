Стало известно о планах Трампа объявить об участии в выборах президента

CNN сообщил, что Трамп может 7 ноября объявить об участии в выборах президента

Бывший президент США в понедельник, 7 ноября, может объявить об участии в выборах главы государства, сообщил телеканал CNN. Как уточнили журналисты, экс-лидер обсуждает со своими советниками возможность объявления об участии в выборах главы государства в 2024 году на митинге своих сторонников в штате Огайо вечером.

Акция начнется в 20:00 по местному времени (в это время в Москве будет 04:00 вторника, 8 ноября). Бывший президент неоднократно говорил о том, что планирует баллотироваться на выборах в 2024 году. Официально об этом объявлено не было.

3 ноября стало известно, что Трамп намерен баллотироваться на выборы президента США в 2024 году и в скором времени начнет свою избирательную кампанию после промежуточных выборов в Конгресс США.

Газета The Washington Post предположила, что Трамп не спешит объявлять об участии в выборах 2024 года во многом по просьбам своих соратников из-за скорых выборов в Конгресс.