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14:48, 9 ноября 2022Россия

Российские войска пресекли попытки ВСУ заслать диверсантов в Херсонскую область

Российские войска за сутки обнаружили 12 диверсионных групп ВСУ в Херсонской области

Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки российские войска обнаружили и пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве уточнили, что на николаево-криворожском направлении за сутки уничтожено до 110 военнослужащих Украины, восемь бронированных боевых машин, а также 14 различных автомобилей.

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Никита Абрамов
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