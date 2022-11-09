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20:03, 9 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин убил приятеля из-за долга в десять тысяч рублей

Жителя Волгограда заподозрили в убийстве приятеля из-за долга в десять тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве из-за долга в десять тысяч рублей. Об этом в среду, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый пришел к своему 26-летнему приятелю и потребовал вернуть долг. Между мужчинами завязался конфликт, в ходе которого кредитор схватил нож и несколько раз ударил должника в спину. Тот скончался на месте, а подозреваемый сбежал вместе с орудием убийства. Силовикам удалось найти его по горячим следам. Решается вопрос о заключении волгоградца под стражу.

3 октября сообщалось, что под Архангельском задержали уголовника за покушение на убийство пенсионера из-за долга.

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Илона Палей
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