Российский уголовник пытался убить пенсионера ножом из-за невозвращенного долга

Под Архангельском уголовника задержали за покушение на убийство пенсионера из-за долга

В Архангельской области задержали 51-летнего россиянина, подозреваемого в попытке убийства 72-летнего пенсионера. Об этом в понедельник, 3 октября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Тарнаева.

По данным следствия, 29 сентября в одной из квартир поселка Оксовский 51-летний уголовник и его жертва распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина вспомнил, что пожилой хозяин дома давно не возвращал ему долг, и произошла ссора. Злоумышленник вооружился ножом и нанес оппоненту два колотых удара ножом в грудь и живот. При этом пенсионер смог оказать активное сопротивление и таким образом спас себе жизнь.

Злоумышленника задержали, а пострадавшего доставили в больницу. Его прооперировали. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

5 сентября сообщалось, что в Архангельской области задержали 42-летнего российского уголовника, подозреваемого в избиении мужчины до смерти.