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16:43, 9 ноября 2022Экономика

Энергогигант резко снизил оценку своей доли в операторе «Северного потока»

Немецкая E.ON снизила оценку своей доли в Nord Stream AG в пять раз
Сюжет«Северный поток-1»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая компания E.ON — крупнейший в Европе оператор энеросетей и партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока» — резко снизила оценку своей доли в операторе газопровода Nord Stream AG после разрушительных взрывов. Об этом E.ON сообщила в новом отчете.

Как указано в документе, компания сократила оценку стоимости своей 15,5-процентной доли на 400 миллионов евро (403 миллиона долларов) — с 0,5 до 0,1 миллиарда евро. Таким образом, E.ON обесценила свои акции в пять раз.

«Среди причин — возросшая неопределенность в текущей ситуации и с 26 сентября повреждения на обеих нитках газопровода "Северный поток-1", причины которых до сих пор не выяснены», — объяснил энергогигант.

E.ON уже снижала оценку своей доли в Nord Stream AG в августовском отчете из-за «возросшей неопределенности». Тогда сумма сократилась на 700 миллионов евро. Летом 2022 года прокачка по «Северному потоку» шла на 20 процентах его пропускной мощности, и компании было неясно, «сколько газа Россия будет прокачивать по трубопроводу в долгосрочной перспективе».

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Софья Ермакова
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