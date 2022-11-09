Vogue потребовал 243 миллиона рублей с Дрейка за подделку обложки

Conde Nast потребовал 243 миллиона рублей с Дрейка и 21 Savage за подделку обложки Vogue

Издательский дом Conde Nast подал в суд на американских рэперов Дрейка и 21 Savage за использование фейковой обложки журнала в качестве промо их новых треков. Об этом сообщает TMZ.

Музыканты представили журналы, являющиеся копиями указанного издания, чтобы прорекламировать свой альбом Her Loss. Помимо появившейся обложки со словом Vogue, на одном из разворотов напечатана поддельная фотография Дрейка вместе с главным редактором издания Анной Винтур. Отмечается, что рекламные буклеты раздавали фанатам в различных городах США.

Представители Conde Nast заявили, что команда хип-хоп-исполнителя не получала разрешение на использование товарных знаков Vogue. «Все это ложь. И ни одно из этих изображений не было утверждено Conde Nast», — говорится в жалобе. Известно, что руководство компании потребовало взыскать с артистов четыре миллиона долларов (243,9 миллиона рублей).

В то же время сам Дрейк никак не отреагировал на предъявленные ему обвинения, однако ранее разместил в социальных сетях фейковую обложку и лично поблагодарил Анну Винтур за поддержку его нового релиза. По мнению Vogue, таким образом знаменитость ввел в заблуждение многомиллионную аудиторию.

В апреле 2021 года бренд Chanel отсудил миллионы рублей у россиянки за продажу фейковых сумок. Французский модный дом подал иск против россиянки, чье имя не раскрывается, о возмещении ущерба за незаконное использование товарного знака. Женщина пыталась провезти из Китая 17 фейковых сумок с логотипами люксового бренда, однако изделия изъяли на границе.