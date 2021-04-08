Chanel отсудил миллионы рублей у россиянки за продажу фейковых сумок

Французский модный дом Chanel отсудил миллионы рублей у жительницы Забайкалья за незаконную продажу поддельных товаров бренда. Информация появилась на сайте «Тайга-Инфо».

Представитель компании «Шанель САРЛ» подал иск против россиянки, чье имя не раскрывается, о возмещении ущерба за незаконное использование товарного знака. Известно, что женщина пыталась провезти из Китая 17 фейковых сумок с логотипами люксового бренда, однако изделия изъяли на границе.

К каждой сумке прилагались ярлык и этикетка с названием марки Chanel. При этом россиянка не заключала с компанией договор, согласно которому она имеет право использовать товарный знак.

Суд назначил женщине штраф в размере четырех миллионов рублей. При определении суммы ущерба в расчет брали отпускную стоимость одной оригинальной сумки Chanel, которая равна 3500 евро (314 тысяч рублей). Помимо этого, в штраф включили расходы по оплате госпошлины.

В декабре аналитики компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonito выяснили, что россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей. В то же время продажи оригинальной продукции достигли отметки в 150 миллиардов рублей.