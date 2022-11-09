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20:01, 9 ноября 2022Россия

Путин оценил работу ФМБА во время СВО

Путин оценил работу ФМБА во время СВО фразой «вас по праву называют медицинским спецназом»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют медицинским спецназом. Так работу агентства во время специальной военной операции (СВО) на Украине оценил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Агентство всегда готово к работе в экстремальных условиях, и это тоже традиция, который вы неизменно следуете. Вас по праву называют медицинским спецназом», — сказал глава государства на торжественном мероприятии в Кремле, посвященном 75-летию ФМБА.

Он подчеркнул, что сотрудники ФМБА подтверждали это в трудные месяцы пандемии коронавируса, оперативно формируя свои бригады. Также они доказывают это и сейчас, занимая места на передовых рубежах в ходе СВО для спасения жизни мирных граждан и военнослужащих.

Ранее Путин присвоил звание «гвардейский» 277-ому бомбардировочному авиационному полку. В указе президента уточняется, что наименование было присвоено полку за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

24 февраля глава государства объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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