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13:52, 9 ноября 2022Россия

Путин присвоил звание «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному полку

Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиационному полку почетное звание «гвардейский»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Там уточняется, что наименование было присвоено полку за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые проявили военнослужащие подразделения во время боевых действий.

«Присвоить 277 бомбардировочному авиационному Млавскому полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 277 гвардейский бомбардировочный авиационный Млавский полк», — говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.

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Никита Абрамов
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