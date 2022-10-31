Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде. Об этом говорится в соответствующим указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что наименование было присвоено бригаде за проявленный массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

«Присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 232-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее стало известно, что Путин присвоил 400-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ вступил в силу 17 октября.