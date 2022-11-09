Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 9 ноября 2022Мир

Макрон заявил о возвращении войны на территорию Европы

Президент Франции Макрон заявил о возвращении войны в Европу

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Война возвращается на территорию Европы, поэтому Париж должен оформить свои военные цели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает The Washington Post.

Глава страны представит военную стратегию Франции, которая будет действовать до конца десятилетия. В документе будет отображено оборонное положение страны к 2030 году, тем не менее там не будут упоминаться детали бюджета.

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Франция является единственной страной Европейского союза (ЕС) с ядерным оружием. Это накладывает на нас особую ответственность», — сказал лидер государства.

По его словам, военная доктрина Франции будет служить фундаментальным интересам нации. Документ предполагает, что страна будет способствовать ядерному сдерживанию. Кроме того, Париж будет способен вести военные операции, в том числе высокой интенсивности, самостоятельно или в составе коалиции.

Ранее стало известно, что Макрон испугался слов президента России Владимира Путина о ядерном ударе по Хиросиме и Нагасаки. По данным Daily Mail, французский политик воспринял слова как намек на возможное применение тактического оружия на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности визита Патрушева в Иран
Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле
Звездный парикмахер назвал модные и визуально омолаживающие прически на 2023 год
Telegram-канал президента Молдавии взломали
К устроившему стрельбу в казанской школе заявлены иски на 48 миллионов рублей
Еврокомиссия захотела отправить еще 18 миллиардов евро Украине
Доктор Павлова развеяла мифы о пользе костного бульона
Студия Disney запланировала снять сериал об Индиане Джонсе
Макрон анонсировал новую архитектуру безопасности в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.