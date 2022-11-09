Российская пенсионерка решила освятить деньги в храме и лишилась миллиона рублей

В Петербурге женщина попросила знакомую освятить деньги в храме и лишилась миллиона рублей

В Петербурге 84-летняя жительница Фрунзенского района обратилась в полицию и попросила разыскать женщину, которая похитила у нее миллион рублей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, пенсионерка обратилась к знакомой, которая в течение шести лет делала ей уколы, и попросила освятить деньги в храме. Пожилая петербурженка опасалась того, что наличные прошли через многих людей и могли быть заработаны нечестным путем, поэтому решила их «очистить».

Знакомая согласилась помочь пенсионерке и забрала ее накопления якобы для того, чтобы отнести их священнику, после чего перестала выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 октября сообщалось, что в Балашихе гадалка похитила миллион рублей у пенсионерки во время проведения ритуала.