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11:05, 9 ноября 2022Силовые структуры

Российская пенсионерка решила освятить деньги в храме и лишилась миллиона рублей

В Петербурге женщина попросила знакомую освятить деньги в храме и лишилась миллиона рублей

Фото: Mircea Moira / Shutterstock

В Петербурге 84-летняя жительница Фрунзенского района обратилась в полицию и попросила разыскать женщину, которая похитила у нее миллион рублей. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, пенсионерка обратилась к знакомой, которая в течение шести лет делала ей уколы, и попросила освятить деньги в храме. Пожилая петербурженка опасалась того, что наличные прошли через многих людей и могли быть заработаны нечестным путем, поэтому решила их «очистить».

Знакомая согласилась помочь пенсионерке и забрала ее накопления якобы для того, чтобы отнести их священнику, после чего перестала выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 октября сообщалось, что в Балашихе гадалка похитила миллион рублей у пенсионерки во время проведения ритуала.

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Елизавета Новикова
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